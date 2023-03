Taric, scatta recupero crediti Asm Terni - Tuttoggi

Cartelle Taric, Asm Terni annuncia che sono iniziate le attività di recupero crediti per gli anni 2021 e 2022. Avviso ai cittadini

Asm Terni SpA, tramite una nota, ha comunicato che “sono in corso attività di recupero crediti in riferimento alle fatture Taric del 2021 e 2022. A tal riguardo si informano tutti i clienti che hanno già provveduto al pagamento delle rate, o inoltrato una richiesta di rettifica dell’importo fatturato, di non tener conto dell’avviso di sollecito ricevuto”.

Servizio online per utenti

La nota ricorda ai cittadini anche il servizio online a disposizione dei cittadini: “ASM Terni SpA coglie l’occasione per rammentare che nell’area riservata ai clienti (https://www.asmterni.it/ecosportello/) è disponibile il servizio di consultazione della propria posizione amministrativa.Si ricorda che è attivo il servizio di bolletta web che oltre a ridurre i tempi di gestione delle proprie utenze, azzera il rischio di ritardo nel recapito, evita le file agli sportelli e, soprattutto, riduce gli impatti ambientali legati alla produzione e consegna delle fatture”.