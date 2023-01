Stangata Taric a Terni | M5S "+40% in due anni" - Tuttoggi

In arrivo la stangata Taric a Terni, nonostante la raccolta differenziata record al 77%. M5S "Effetti della vendita Asm ad Acea

Stanno arrivando in questi giorni le cartelle Taric con nuovi aumenti per i ternani. “In tutta Italia dove aumenta la differenziata diminuiscono le tariffe, invece a Terni – si legge in una nota del M5S – succede il contrario. Rincari anche del 10% in bolletta che sommati ai precedenti portano un aumento di circa il 40% negli ultimi due anni. E questo nonostante i dati record sulla raccolta differenziata che nel 2022 ha toccato quota 77%”.

“Si tratta senza dubbio della stangata più grande nella storia del Comune di Terni – seguita la nota – Ecco i primi effetti della privatizzazione di Asm voluta dal centrodestra che noi abbiamo combattuto con ogni forza negli ultimi dieci anni nel solo e unico interesse dei cittadini ternani. Cittadini che adesso sperimentano sulla loro pelle i primi effetti della svendita dei beni pubblici. E stavolta non può essere certo colpa del dissesto visto che la Taric è una tariffa volta a garantire l’integrale copertura dei costi del servizio rifiuti. Desta apprensione e stupore il fatto che il primo atto della nuova gestione privata di Asm sia stata la richiesta formale ad Auri di revisione in via straordinaria del piano tariffario dei rifiuti 2022/2025, che potrebbe rappresentare il preludio di nuovi aumenti”.