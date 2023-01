Terni, Taric e tariffa corrispettiva rifiuti | Cambia il regolamento, ecco come - Tuttoggi

Rifiuti, a Terni entra in vigore il nuovo regolamento Taric-tariffa corrispettiva rifiuti. Scarica il file che le nuove regole

Cambia il regolamento sul conferimento dei rifiuti, smaltimento, raccolta e controllo. Lo ha stabilito il consiglio comunale di Terni, con la delibera 170 del 28.12.2022. Dall’anno 2021, il Comune di Terni ha introdotto la tariffa corrispettiva in sostituzione della tassa sui rifiuti (TARI) in vigore dall’anno 2014 fino

all’anno 2020. Con deliberazione del consiglio comunale n.290 del 01.08.2016 è stato approvato il “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, successivamente aggiornato con deliberazione del consiglio comunale n.167 del 30.07.2020; il suddetto “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, integra il “Regolamento TARIC”.

Regolamento Taric e tariffa corrispettiva rifiuti

Con l’adozione del Regolamento TARIC, e quindi con l’introduzione della tariffa corrispettiva calcolata sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti prodotti (in particolare: della quota di rifiuto indifferenziato), si sono rese necessarie modifiche operative al sistema di raccolta che il gestore, anche a seguito di una fase sperimentale condotta nel corso del 2021 (come prevedeva lo stesso Regolamento TARIC al momento della prima adozione, con DCC n.269 del 30.12.2020), ha definito anche in accordo con le direzioni comunali e con AURI, pervenendo ad un quadro gestionale complessivo da recepire come aggiornamento del “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Gli aggiornamenti al Regolamento si sono rese necessarie anche per le modifiche del D.Lgs. n.152/2006 introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020, in “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”; le modifiche al D.Lgs. n.152/2006 fanno parte del cosiddetto “pacchetto per l’economia circolare”.