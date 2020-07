Le tariffe della Tari in consiglio comunale a Foligno

E’ stato convocato per giovedì 30 luglio, alle 15,30, il consiglio comunale di Foligno. La seduta sarà trasmessa mediante diretta streamingal seguente link: https://foligno.civicam.it. All’ordine del giorno del consiglio comunale la determinazione delle tariffe della Tari e molto altro.

L’ordine del giorno oltre alla Tari

All’esame dell’assemblea, l’approvazione dell’intervento per l’installazione del deposito Gpl nella frazione di Popola, le modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti anno 2020; la conferma delle tariffe in vigore nell’anno 2019 per la tassa sui rifiuti (Tari) per il 2020; la variazione di bilancio in via d’urgenza della ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale “lavori di adeguamento antincendio” per la scuola secondaria di primo grado “Gentile”; variazione d’urgenza al bilancio di previsione esercizio 2020 per ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale “progetto Siproimi – proroga per il periodo 1 luglio 2020 – 31 dicembre 2020”; variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020; variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, per ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale “fornitura gratuita e semigratuita libri di testo anno scolastico 2019/2020; riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze Giudice di pace di Foligno e Tar Umbria; variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022; salvaguardia degli equilibri di bilancio, bilancio di previsione 2020-2022.