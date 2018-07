Tanti auguri a Gina Checcaglini, la “nonna dei bambini” compie 108 anni

Grande festa, ieri pomeriggio (sabato 14 luglio), alla residenza per anziani “La Casa dei Girasoli” di Lama (San Giustino) per i 108 anni della Sig.ra Gina Checcaglini.

Nata a Le Ville di Monterchi (Ar) il 14 luglio 1910, ancora giovane si trasferisce a Lama “a servizio” di una famiglia di proprietari terrieri. Intelligente, con la volontà di imparare, trova l’opportunità di imparare, da una sarta del posto, a cucire e lavorare all’uncinetto. Spesso, con grande soddisfazione e orgoglio, racconta di aver cucito l’abito da sposa ad una sua carissima amica.

Si sposa con Ruggero Bucci all’età di 40 anni e con lui apre “La botteghina del Tip” per la vendita di vino e bibite. Nel 1979 verrà chiusa per la morte del marito. Da quel momento diventerà la “nonna dei bambini“ del paese, confezionando un paio di scarpette di lana alla nascita di ogni bimbo, ma anche mantelle, regalate ad anziani bisognosi, e calzettoni di lana, tra cui un paio di colore rosso per l’attuale parroco.

Nel 2013 i parenti residenti a Sansepolcro, decidono di affidarla a La Casa dei Girasoli, dove continua il suo lavoro di “nonna”. E’ molto autonoma e serena: ogni mattina sempre presente e impegnata nelle attività di animazione e nella ginnastica. E se c’è ancora tempo, lo dedica alla lettura di riviste e giornali.

