Tamponamento a catena lungo la SS75, un ferito lieve

Sul posto il 118 e gli agenti della polizia stradale

Tamponamento a catena all’uscita di Foligno Nord, lungo la SS75, in direzione Spoleto, nella zona di restringimento dove sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale. Coinvolte tre auto e un furgone Sul posto sta intervenendo l’ambulanza per soccorrere un ferito lieve. Lunghe le code che l’episodio ha causato. Sul posto anche la Polizia Stradale

I lavori e le code

Il restringimento, in prossimità della curva della SS75, crea, soprattutto durante le ore di punta, code importanti. Non aveva ancora causato però alcun incidente.