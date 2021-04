Sviluppo e politiche agricole al centro dell'incontro con il Sottosegretario Francesco Battistoni - Tuttoggi

Si è svolto questa mattina a Roma l' incontro tra l’assessore all’Agricoltura della Regione Umbria, Roberto Morroni, e il Sottosegretario Battistoni

Si è svolto questa mattina a Roma, 6 aprile, un incontro tra l’assessore all’Agricoltura della Regione Umbria, Roberto Morroni, e il Sottosegretario di Stato alle Politiche agricole, Francesco Battistoni. Presente all’incontro anche il parlamentare umbro Raffaele Nevi.

“L’occasione è stata importante e proficua – afferma Morroni – per rappresentare, discutere e condividere le azioni da intraprendere a favore del comparto primario della nostra regione, in un’ottica di ripresa complessiva del sistema Paese, fortemente provato dalla pandemia”.

“Un obiettivo di rilancio – sottolinea ancora Morroni – che non potrà essere realizzato se non con un impegno congiunto di tutte le componenti istituzionali e territoriali chiamate in causa, così come grazie agli strumenti normativi e alle risorse specifiche da individuare, ottimizzare e impiegare come leve per rimuovere la crisi e riattivare i processi di sviluppo. Processi che, se adeguatamente promossi dall’azione di governo regionale, nazionale e comunitario, a favore delle imprese del settore, troveranno riscontro in una programmazione efficace basata sui criteri di: qualità, innovazione, aggregazione, diffusione di buone pratiche e di attività sostenibili”.

L’assessore Morroni esprime, nel merito dell’incontro, la più viva soddisfazione, con la certezza “di uno spirito costruttivo di integrazione tra politiche volte a realizzare un ponte utile a superare lo scenario attuale e a riprendere il percorso delle opportunità”.