Summit per gli incendi, a Nocera in fumo 180 ettari di vegetazione - Tuttoggi.info

Briefing di coordinamento tra la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il direttore regionale dell’Ufficio per la Protezione civile, Gianluca Fagotti, il direttore regionale dei vigili del fuoco dell’Umbria, Valter Cirillo ed il dirigente referente della Direzione regionale VV.F Umbria, Andrea Marino, sugli incendi in Umbria.

A Baiano di Spoleto l’incendio è spento.

A Costacciaro le squadre dei vigili del Fuoco e dell’Agenzia regionale forestale sono intervenute a seguito della segnalazione per piccoli focolai che hanno coinvolto delle ceppaie, che risulta sotto controllo.

A Nocera Umbra l’incendio già nel pomeriggio era sotto controllo, con lo stesso dispositivo di soccorso impiegato. E’ intervenuto anche un Erickson S-64 per un fronte di fuoco di circa 150 metri che si era riattivato a causa delle elevate temperature e del vento.

Nella giornata è stato effettuato un sorvolo aereo con elicottero dei vigili del fuoco al fine di verificare le aree percorse dal fuoco ed eventuali altri focolai attivi. Da una prima stima, la vegetazione bruciata è di circa 180 ettari.

Le squadre continueranno a lavorare durante la notte a presidio delle aree per scongiurare ulteriori focolai.