Studio Foiano Antinori Petrini Albertella, un triplice legame di professioniste al servizio delle imprese - Tuttoggi.info

Una nuova era nella consulenza fiscale, societaria e del lavoro. Esperienza, innovazione e competenza sono le parole d'ordine del FAPA

L’ambito professionale spoletino si arricchisce di un nuovo e importante progetto, una fusione tra esperti nel settore amministrativo, fiscale e lavorativo. Presentiamo lo Studio FAPA (Foiano Antinori Petrini Albertella.)

Con un’eredità di 23 anni di esperienza alle spalle, la partnership tra Silvia Foiano e Arianna Antinori Petrini ha dimostrato come l’innovazione possa fondersi con la tradizione. L’arrivo di Emanuela Albertella, rinomata per le sue competenze come consulente del lavoro e revisore dei conti, ha ulteriormente rafforzato il team, promettendo servizi ancora più ampi e personalizzati.

Il cuore pulsante di questo studio è l’impegno nei confronti delle imprese locali. In un panorama economico in continua evoluzione, dove le sfide normative diventano sempre più complesse, lo studio offre un porto sicuro. Grazie ad un costante aggiornamento e una profonda conoscenza dei settori fiscale, contabile e del lavoro, le professioniste dello studio si propongono come figure di riferimento per le imprese locali di ogni dimensione e settore.

L’attenzione al dettaglio e la comprensione profonda delle dinamiche lavorative permettono allo studio di offrire consulenza nell’ambito contrattualistico, nella gestione delle risorse umane e nella contrattazione di secondo livello. L’obiettivo? Garantire un equilibrio organizzativo ottimale, dove sia i diritti dei lavoratori che le esigenze imprenditoriali trovino piena realizzazione

Nella dinamicità che le contraddistingue, il “trio” ha inaugurato il nuovo ufficio in Piazza Borsellino 40, Spoleto, lo scorso 7 luglio, segnando una tappa fondamentale nella propria crescita professionale.

Silvia Foiano, commercialista associata, inizia dicendo: “Sono onorata di annunciare la realizzazione di un progetto nato dalla collaborazione e dalla dedizione di tre professioniste. Io e la mia associata, Arianna Antinori Petrini, abbiamo trovato in Manuela Albertella, una professionista di spessore e un perfetto complemento al nostro team”.

Manuela Albertella, con un’esperienza professionale che risale agli anni ’80, racconta il suo percorso: “Ho sempre avuto l’aspirazione di lavorare in sinergia con altri professionisti per offrire ai clienti un servizio completo e affidabile. L’incontro con Silvia e Arianna rappresenta la realizzazione di questo desiderio. Le loro competenze e reputazione sul territorio sono ben note e insieme potremo offrire servizi ancor più approfonditi alle imprese locali e non solo”.

Inoltre, Albertella sottolinea l’importanza della collaborazione in un team, un modo per condividere conoscenze ed esperienze per una consulenza a tutto tondo.

Arianna Antinori Petrini, intervenendo sullo stesso argomento, aggiunge: “La collaborazione con Manuela Albertella amplia ulteriormente i servizi che possiamo offrire, garantendo qualità e competenza in ogni settore. Non ci limitiamo a fornire servizi amministrativi, ma una consulenza a 360 gradi”. E quindi l’invito a visitare la nuova sede a San Nicolò di Spoleto per sperimentare di persona l’eccellenza dei servizi offerti.

Questo trio solido e dinamico rappresenta una nuova era nella consulenza fiscale, societaria e del lavoro. L’esperienza, l’innovazione e la competenza sono le parole d’ordine dello Studio Foiano Antinori Petrini Albertella. Un futuro promettente attende queste professioniste, alla consolidata clientela e a chi si affiderà ai loro servizi.