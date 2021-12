Studenti in quarantena senza tampone, l’appello dei presidi: ‘liberate’ almeno i vaccinati

Vacanze passate a scrivere alle famiglie dei contatti dei positivi in classe | L'appello: riprendere il tracciamento almeno per i vaccinati

Studenti in quarantena senza tampone se in classe c’è un positivo, così non va. Lo dicono oltre 90 dirigenti di scuole di tutta l’Umbria, che si appellano alle autorità regionali – politiche, sanitarie e scolastiche – chiedendo di rivedere il tracciamento dei casi scolastici.

Dopo aver passato le vacanze di Natale, ricordano, a dover gestire “numerosissimi casi di positività ancora relativi all’ambito scolastico”, prendendo atto “del caos in cui attualmente versa il contact tracing delle scuole all’interno della sanità umbra”.

Vacanze passate a tracciare i contatti in classe dei positivi

“Dopo il concitato susseguirsi di indicazioni contrastanti – lamentano – che hanno via via disapplicato ogni vigente protocollo per la gestione dei casi positivi nelle scuole, si è arrivati nel pomeriggio della vigilia di Natale a scaricare sui dirigenti scolastici la responsabilità di gestire tracciamenti, individuare potenziali contatti e disporre d’ufficio quarantene di 14 giorni senza alcun tampone a chiunque fosse da considerare a rischio, lasciando nelle nostre mani il compito di interfacciarci con l’utenza h/24, come fossimo presìdi di pronto soccorso e non ‘prèsidi’ di scuole con segreterie chiuse e giorni di festa di cui usufruire come tutti i lavoratori”.

Un lavoro che hanno fatto, nonostante tutto. Raccogliendo le segnalazioni dei positivi e procedendo a comunicare al personale e a centinaia di famiglie e alunni le disposizioni avute dalla sanità.

Quarantene, lo sconcerto delle famiglie

“Ci sentiamo però di far presente l’incredulità e lo sconcerto che abbiamo rilevato in tutti coloro cui è stata imposta una quarantena di 14 giorni – scrivono – senza alcuna presa in carico da parte del servizio”. A loro il difficile compito di far comprendere alle famiglie e al personale un provvedimento che loro stessi faticano a comprendere.

Tracciamento per “liberare” almeno i vaccinati

In particolare evidenziano “come criticità grave la mancata presa in carico dei vaccinati”. In un momento in cui la campagna vaccinale dei bambini e dei ragazzi è al suo fragile inizio, “la scelta di gestire allo stesso modo – scrivono – chi ha deciso, spesso non senza timori, di vaccinare i propri figli dai 12 anni in su e chi invece è decisamente contrario al vaccino non è certo ciò che le famiglie più ragionevoli si aspettavano da parte del sistema. Il messaggio che passa è deleterio e temiamo che avrà conseguenze pessime sulla vaccinazione dei più piccoli”.

I docenti

Per non parlare dei docenti e del personale scolastico, che ben prima dell’obbligo erano andati in massa convintamente a vaccinarsi, anche per la terza dose. “Almeno questo personale – suggeriscono – dovrebbe assolutamente essere preso in carico, sottoposto a tampone e ‘liberato’ al più presto dalla quarantena, se negativo”.

La credibilità del sistema scolastico e sanitario

“Speriamo davvero che dopo questo momento drammatico – scrivono – il sistema sanitario regionale abbia la forza di riorganizzarsi e procedere a gestire, se non tutti i contatti, almeno tutti i vaccinati. Se anche la gestione di tutti i contatti vaccinati fosse fuori portata, almeno quelli appartenenti al personale scolastico. La credibilità di entrambe le istituzioni che rappresentiamo (Scuola e Sanità) è in gioco. Noi rimaniamo sempre a disposizione e continuiamo a fare del nostro meglio per far funzionare il sistema come da due anni a questa parte stiamo tutti facendo”.

I firmatari dell’appello

Questi i presidi firmatari dell’appello e le scuole dirette:

1 ALUNNI FRANCESCA LICEO PROPERZIO ASSISI 2 ALUNNI FRANCESCA I.C. CIECHI 3 ANIELLO ROBERTA IO BEATO SIMONE FIDATI CASCIA 4 ARCESE LUCA I.C. PERUGIA 2 5 AVORIO PAOLA I C UMBERTIDE MONTONE PIETRALUNGA 6 BALDINI ELVIRA D.D.2 CIRCOLO AMMETO MARSCIANO 7 BARBANERA MONICA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BASTIA U. 8 BERTELLINI ROBERTA I.C. PERUGIA 1 9 BIGOZZI ANNA IIS GIORDANO BRUNO PERUGIA 10 BONALDI MARIA CRISTINA I.C. PERUGIA 4 11 BORIOSI MARTA IIS PATRIZI BALDELLI CAVALLOTTI 12 BURZIGOTTI FRANCA IIS LEONARDO DA VINCI UMBERTIDE 13 CANOLLA FABRIZIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IPSIA ‘PERTINI’ 14 CANOLLA FABRIZIO CPIA TERNI 15 CASTELLANI MORENA IV FOLIGNO2 16 CASUCCI SIMONE IC DI PANICALE PIEGARO PACIANO 17 CASUCCI SIMONE DD SECONDO CIRCOLO CITTÀ DI CASTELLO 18 CECCONI GRAZIA MARIA I. C. ASSISI1 19 CODIGNONI ANGELA DD TERZO CIRCOLO GUBBIO 20 COSTANZO GIUSEPPE I.C. PASSIGNANO S. T. 21 COSTANZO GIUSEPPE I.O. MAGIONE 22 CRUCIANI FABIANA ITTS A. VOLTA PERUGIA 23 DI MARCO MARIA GRAZIA DIREZIONE DIDATTICA TERZO CIRCOLO FOLIGNO 24 FABRIZI CINZIA ITT ALLIEVI SANGALLO TERNI 25 FAGIOLI LAURA DD 2 CIRCOLO ALDO MORO 26 FELLI CARLA IC GUALDO CATTANEO 27 FERRI FEDERICO ISTITUTO COMPRENSIVO 7 PERUGIA 28 FIORAVANTI SILVANA IC PERUGIA 15 29 GALASSI ROBERTA IPSEOASC DE CAROLIS 30 GALLINA FABIO ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 5 31 GALLINA FABIO IC SAN BENEDETTO VALFABBRICA 32 GAMBACORTA DANIELE ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BONFIGLI 33 GAROFOLETTI LEANO IST. OMNICOMPRENSIVO NOCERA UMBRA 34 GIAMPÈ MARIA GRAZIA IC FERRARIS SPELLO 35 GOBBI FRANCESCA I.O. SALVATORELLI-MONETA MARSCIANO 36 GOLINO ANNA IC NARNI CENTRO 37 GORACCI ROSA IC SIGILLO 38 GUARENTE SERGIO LICEO CLASSICO STATALE “JACOPONE DA TODI” CON ANNESSO LICEO SCIENTIFICO – TODI (PG) 39 IMPROTA SILVIO ITET ALDO CAPITINI 40 IMPROTA SILVIO ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 11 41 IULIANO CARMEN MARIA CLARA IC BRIN TERNI 42 LEONELLI LUCIANA LICEO RENATO DONATELLI TERNI 43 LEONELLI LUCIANA IC GIOVANNI XXIII TERNI 44 LEPRI FRANCESCA IC BEVAGNA CANNARA 45 LUCIDI MARIO ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 2 46 MADONIA FERRARO MAURIZIO I.O. GIANO DELL’UMBRIA-BASTARDO 47 MAGHERINI ROSSELLA I.O. ‘B. DI BETTO’ – PERUGIA 48 MANNI ISABELLA I.O. “MAMELI-MAGNINI” 49 MANNO FRANCESCO M. ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 8 50 MARAVALLE CRISTINA I.O. R. LAPORTA FABRO 51 MARCUCCI CATERINA I.C. PIETRO VANNUCCI – CITTÀ DELLA PIEVE 52 MARIGLIANI LUISELLA ADA DD G MAZZINI TERNI 53 MARINANGELI MARIA IIS “G. MAZZATINTI” -GUBBIO 54 MARINI ALESSIA IC FOLIGNO 5 55 MARINI MARINA ISS CASAGRANDE CESI – TERNI 56 MEATTA CINZIA IC ACQUASPARTA 57 MENICHINI CARLO I.I.S. POLO-BONGHI 58 MONICHINI LORELLA IISST DI ORVIETO 59 MORETTI STEFANIA LICEO GALILEI 60 NADERY DAVID IIS CASSATA GATTAPONE 61 NERI ROSELLA LICEO CLASSICO F. FREZZI – B. ANGELA 62 PAGANI ALBA I.C. ATTIGLIANO-GUARDEA 63 PASSERI MORENA IC PERUGIA 9 64 PERUGINI SIMONA I.C. “T. VALENTI” – TREVI 65 PESCETELLI MAURO IIS SANSI LEONARDI VOLTA SPOLETO 66 PINNA FRANCESCA S. SEC. I GRADO “MASTRO GIORGIO-NELLI” GUBBIO 67 POTENZA CRISTINA ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 14 68 PRINCIPATO MARIA DD ALDO MORO 69 PROIETTI NORMA 1 CIRCOLO DIDATTICO SPOLETO 70 RAGGETTI SILVANA DD TODI E IC MASSA MARTANA 71 REALI RAFFAELLA DD SECONDO CIRCOLO UMBERTIDE 72 REALI SILVIA D. D. 1 CIRCOLO UMBERTIDE 73 ROSI M. CRISTINA IC MONTEFALCO CASTEL RITALDI 74 SANTULLI GIOVANNI DD1 CIRCOLO “G. MATTEOTTI” GUBBIO 75 SEBASTIANI MARIA PAOLA LICEO MARCONI 76 SEVERI MARIANGELA D.D. 1° CIRCOLO MARSCIANO 77 SILVIA MAZZONI IC TORGIANO-BETTONA 78 SINIBALDI LUIGI D.D. “DON MILANI” – TERNI 79 SIRAVO PAOLA “IC FOLIGNO 1” 80 SPIGARELLI SANDRA ISITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3 81 STILO PATRIZIA LICEI STATALI “F. ANGELONI” – TERNI 82 STUMPO ANGELO LICEO PLINIO IL GIOVANE CITTÀ DI CASTELLO 83 TAGLIAFERRI BIANCA MARIA ISTITUTO ALBERGHIERO ASSISI 84 TANCI SIMONA ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 85 TESEI ELEONORA I.O. ROSSELLI RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO 86 TESEI ELEONORA DD RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO 87 TOFANETTI GIOVANNI JACOPO SECONDO CIRCOLO PERUGIA 88 TONTI ROSELLA I.O.DE GASPERI BATTAGLIA NORCIA 89 TRAMPETTI MARIARITA I.P.I.A “E.ORFINI”- FOLIGNO 90 VACCARI VALERIA I.T. FRANCHETTI SALVIANI 91 VOLPI FRANCESCA DD MAGIONE 92 ZONCHEDDU SIMONA LICEO A. PIERALLI 93 ZUCCACCIA SIMONETTA IC PERUGIA 3 94 ZUCCARINI GIUSEPPA IC FOLIGNO 4