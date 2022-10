Strade e garage allagati, nel mirino le mancate manutenzioni

Il segretario dem che aggiunge: “È evidente che il problema riguarda prima di tutto la mancata prevenzione. Fatto ancora più grave alla luce dei drammatici precedenti. Nell’ultimo anno, la Giunta Romizi avrebbe dovuto prevedere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, soprattutto sul fronte della mitigazione del rischio idrogeologico, ma poco o nulla è stato fatto. E anche ieri i residenti di Villa Pitignano, Colombella, Settevalli e Ponte San Giovanni hanno fronteggiato – e stanno fronteggiando in queste ore – forti disagi dovuti agli allagamenti. L’inerzia della giunta di fronte a un tema tanto delicato è inaccettabile. La manutenzione del territorio e la prevenzione del rischio sono priorità irrinunciabili”.

“Lunedì – annuncia Cristofani – il gruppo consiliare del Pd esporrà le innumerevoli criticità emerse e metterà sul tavolo proposte per un intervento di breve periodo e per una programmazione di più ampio respiro. L’auspicio è che questa volta le sollecitazioni non cadano nel vuoto, derubricate a mera azione di disturbo, ma diventino stimolo per dare risposte concrete ai cittadini”.