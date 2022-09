Grandine e bomba d’acqua, parcheggio e strade allagate VIDEO e GALLERY

Numerose le richieste di aiuto ai vigili del fuoco nella zona del centro di Perugia, Fontivegge, Settevalli, Strozzacapponi e Corciano

Un’autentica bomba d’acqua si è abbattuta su Perugia nella tarda mattinata. L’acquazzone si è trasformato in grandine, con numerosi automobilisti che hanno cercato invano riparo per la loro vettura. Con l’acqua che ha invaso strade, allagando diversi punti dove le fognature non hanno retto.

L’acqua ha allagato progressivamente anche il grande parcheggio di piazzale Partigiani, che è comunque agibile. Numerosi i parcheggi interessati dei condomini che sono allagati.