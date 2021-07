Strade e acquedotti, pioggia di lavori ad Assisi - Tuttoggi

Procedono a ritmi sostenuti i lavori sulle strade di montagna del territorio comunale. Grazie al contributo del Comune di Assisi, l’Afor (agenzia forestale regionale) sta intervenendo sulle strade di Porziano con i rifacimenti delle cunette e delle banchine, lo spargimento e il compattamento della breccia per la riqualificazione del tratto vicinale a uso pubblico della Concia di quasi 5 chilometri. Sono in corso anche i lavori in località Palombaro con lo stesso tipo di intervento compresa la regimazione delle acque piovane. A breve si procederà con la riqualificazione anche del tratto del cammino della Via di Francesco in frazione Pieve San Nicolò. Sono già ultimati i lavori, finanziati con i fondi regionali per un importo di 131.650 euro, ai Tre Fossi-Casaccia, a Torre-Santa Maria di Lignano, e nell’area di Catecuccio, in totale 6 interventi.

Lavori per le condotte idriche a Rivotorto

Inizieranno invece nei prossimi giorni i lavori di sostituzione della condotta idrica in via di Bassano e successivamente in via Santa Maria della Spina, con l’obiettivo di porre rimedio alle numerose perdite e conseguenti continue riparazioni. Umbra Acque è stata interessata anche per intervenire sulla condotta fognaria e delle acque miste in via Santa Maria della Spina presso il sottopasso oggetto di allagamenti. Oggi è stato effettuato un sopralluogo alla presenza di tecnici comunali, Umbra Acque e del sindaco Stefania Proietti, che ha permesso di stabilire le verifiche per i successivi interventi da realizzarsi in contemporanea con i lavori in via di Bassano.

Effettuati anche i sopralluoghi, sempre a Rivotorto, in via del Butinaro, via Aganor Pompili, Via Fontana, via Francesco Maria Angeli, dove sarà realizzata la condotta dell’acqua pubblica portando così il servizio alle abitazioni che tuttora ne sono prive, così come in via del Paduletto a Capodacqua, via San Francescuccio dei Mietitori a Santa Maria degli Angeli, via Prestille a Palazzo e altre zone nelle frazioni. L’investimento complessivo prevede un importo di 600.000 euro ed è attuato da Umbra Acque anche su sollecitazione dell’amministrazione comunale.