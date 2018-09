Strade, 243 km tornano all’Anas

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Manutenzione e gestione, l’Anas dal 1° ottobre si riprende in Umbria 243 km di strade ed statali. Anas-Società del Gruppo FS Italiane, Agenzia del Demanio, Regione Umbria e Province di Perugia e Terni hanno sottoscritto i verbali che attuano il passaggio ad Anas di circa 243 km di strade regionali e provinciali (ex statali). Contestualmente, sono stati trasferiti alla Regione i tratti delle statali 77 “della Val di Chienti” e 318 “di Valfabbrica” ormai sottesi dalle nuove direttrici realizzate da Quadrilatero per 45 km complessivi.

Il passaggio conclude l’iter di rientro avviato nell’agosto 2017 con l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni per la revisione delle reti di 11 Regioni, per circa 3.500 km di strade, e proseguito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018.

Lo scopo principale è quello di garantire la continuità territoriale degli itinerari di valenza nazionale che attraversano le varie regioni, evitando la frammentazione delle competenze nella gestione delle strade e dei trasporti.

Un bel “sollievo” per Regione e Provincie, che potranno ora limitare le spese su quei tratti di strada. Con rassicurazioni anche sul piano della sicurezza, dopo l’allarme creato dal crollo del Ponte Morandi a Genova.

Le strade interessate

Passano dalla Regione all’Anas le seguenti ex strade statali: 3 “Flaminia” per 21,3 km tra Fossato di Vico e il confine marchigiano; 71 “Umbro Casentinese” per 96 km dal confine con la provincia di Viterbo al confine con la provincia di Arezzo; 74 “Maremmana” per 10,5 km dal confine con la provincia di Viterbo all’innesto della ex SS71; 146 “di Chianciano” per 670 metri nei pressi del confine toscano verso Chiusi; 209 “Valnerina” per 29,2 km da Terni a Sant’Anatolia di Narco; 320 “di Cascia” per 12,2 km da Cascia all’innesto sulla SS685; 361 Septempedana per 10,5 km da Nocera Umbra all’innesto della SS3; 418 “Spoletina” per 16,4 km tra Acquasparta e San Giovanni di Baiano; 452 “della Contessa” per 9,5 km da Gubbio al confine marchigiano; 471 “di Leonessa” per 15,7 km dal confine con la provincia di Rieti all’innesto della SS685.

Passano dalla Provincia di Perugia all’Anas i tratti delle strade provinciali 169, 170 e 172 che compongono il percorso Pierantonio (innesto E45) – San Giovanni del Pantano – Mantignana (innesto raccordo Perugia-Bettolle) per complessivi 20,6 km.

La Regione Umbria diventa però competente sui tratti delle strade statali 77 “della Val di Chienti” e 318 “di Valfabbrica” per complessivi 45 km ormai sottesi dalle nuove direttrici realizzate nell’ambito del progetto Quadrilatero, rispettivamente Foligno-Civitanova Marche e Perugia-Ancona.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa