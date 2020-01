Strada dissestata, scatta limite velocità - Tuttoggi

L’amministrazione provinciale di Terni, settore viabilità, ha disposto con ordinanza, da ieri, 9 gennaio, l’istituzione del limite a 40 chilometri orari in un tratto della SP 9 Tuderte-Amerina, in entrambi i sensi di marcia. Il tratto in questione ricade nel territorio comunale di Montecastrilli, in particolare in una porzione di strada che dalla rotatoria vicino al centro fiere Don Serafini corre verso Amelia.

Le verifiche effettuate dai tecnici della Provincia hanno evidenziato una condizione di particolare dissesto del tratto fra il km 10+600 e il km 10+910 che può creare condizioni di scarsa sicurezza per chi viaggia. In attesa di interventi mirati di rifacimento del manto stradale e di conseguente ricostituzione delle normali condizioni di percorribilità e sicurezza, la Provincia ha quindi istituito un limite massimo di velocità per chi percorre il tratto di strada interessato.