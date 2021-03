Stazione Sant’Anna ed Fcu, Morelli in visita al cantiere VIDEO

Il vice ministro alle Infrastrutture a Perugia | Melasecche assicura: entro un anno i treni sulla tratta Ponte San Giovanni - Perugia

Il viceministro alle Infrastrutture e trasporti, Alessandro Morelli, ha fatto visita al cantiere della stazione Fcu di Perugia Sant’Anna. Un cantiere che è “un segnale di speranza per il futuro” ha detto la governatrice umbra Donatella Tesei.

Il viceministro si è completato per questa “grande metropolitana per Perugia e per tutta l’Umbria”. Ed ha assicurato che, anche attraverso il Recovery Plan, arriverà una spinta al potenziamento del trasporto pubblico.

“Tra un anno avremo i treni sulla tratta Ponte San Giovanni – Perugia” ha assicurato l’assessore regionale Enrico Melasecche. Che ha sottolineato come dal viceministro siano arrivate rassicurazioni sul finanziamento di tutto il tratto della Fcu, da Sansepolcro a Terni. “E tanto altro bolle in pentola” ha aggiunto l’assessore.

Al sopralluogo al cantiere ha partecipato anche il sindaco Andrea Romizi.