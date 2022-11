Stalking e mani al collo della ex, braccialetto elettronico 31enne di Perugia

Misura cautelare nei confronti di un giovane accusato di stalking. L'ultimo episodio violento verso la ex ad ottobre

Divieto di avvicinamento, con l’applicazione del braccialetto elettronico: è la misura cautelare eseguita dalla polizia di Stato di Perugia su ordine del gip nei confronti di un giovane classe 1991. Il 31enne è indagato per atti persecutori (stalking) nei confronti dell’ex compagna.

Gli accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia, hanno messo in luce le numerose vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate negli ultimi anni dall’indagato. L’uomo in più occasioni, a causa di una gelosia ossessiva, si sarebbe lasciato andare a minacce, aggressioni verbali e pesanti offese contro la donna procurandole uno stato di sofferenza, depressione e paura. L’ultimo episodio lo scorso mese di ottobre: in preda a un raptus di gelosia, il 31 enne era andato in escandescenza afferrandola al collo e aggredendola violentemente. In quella circostanza la donna era riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto affacciandosi alla finestra dell’abitazione, mettendo così in fuga l’uomo. La vittima, esasperata dalla situazione, aveva chiesto aiuto alla Polizia denunciando l’accaduto.