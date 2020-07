Nasce uno sportello per le imprese: ad ospitarlo il DigiPass.

Il Comune di Marsciano potenzia infatti i servizi per le aziende ed i liberi professionisti del territorio con l’apertura del nuovo “Sportello Imprese”.

Sportello imprese operativo dal 18 luglio

Lo sportello, attivato grazie ad un accordo di collaborazione tra l’amministrazione comunale e il CESAR – Europe Direct Umbria, sarà operativo dal 18 luglio 2020 presso la sala “Venanzio Vallerani” (piazzetta San Giovanni), uno dei tre punti DigiPass presenti a Marsciano, spazi pubblici digitali ad accesso libero e gratuito attrezzati con pc, wi-fi, apparati per videoconferenze e postazioni per il co-working.

I servizi offerti dallo sportello per le imprese

Lo sportello, gestito dal CESAR – Europe Direct Umbria, fornirà servizi di primo orientamento ed assistenza gratuiti in modo da garantire un punto di riferimento e di supporto tecnico a cui potranno rivolgersi imprese e professionisti per avere indicazioni sulle opportunità di finanziamento per le proprie attività. Funzionerà come un front office su appuntamento, sia in presenza che online, per ricevere informazioni utili su bandi e finanziamenti (regionali, nazionali ed europei) e sulle procedure da adottare per la richiesta di contributi o agevolazioni.

Come vi si accede

Per richiedere un appuntamento, in presenza oppure online, si può chiamare l’Ufficio Sviluppo economico del Comune di Marsciano (0758747240 / 252) o inviare una email a digipass.mediavalledeltevere@umbriadigitale.it. Questi i giorni e gli orari prenotabili: sabato (ore 9.00-12.00) ed il secondo e quarto giovedì del mese (ore 16.00-19.00).

Dopo aver fissato l’appuntamento, un referente qualificato del CESAR riceverà gli utenti nel giorno e nell’orario stabilito nella sala “Venanzio Vallerani”. L’accesso alla sala avverrà nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Oltre che in presenza, è disponibile anche un servizio a distanza dello sportello, sarà infatti possibile richiedere un appuntamento online e connettersi in videoconferenza con l’operatore attraverso una piattaforma messa a disposizione dal DigiPass Marsciano.

Pilati: “Così rispondiamo a specifiche esigenze”

“L’attivazione di uno sportello al servizio delle imprese per orientare su opportunità di finanziamento, internazionalizzazione e sviluppo – spiega Andrea Pilati, Vicesindaco e Assessore allo Sviluppo economico di Marsciano – concretizza uno degli obiettivi operativi che l’Amministrazione si era data nelle linee guida programmatiche e risponde anche a precise esigenze emerse negli incontri che nelle scorse settimane abbiamo tenuto proprio con le imprese dei vari settori produttivi, dall’industria all’agricoltura al commercio. Si tratta di una opportunità che si rivolge anche al mondo dei professionisti e che cercheremo di promuovere in modo capillare sul territorio al fine di facilitarne l’accesso da parte di tutti i soggetti interessati”.