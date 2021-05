Spoleto saluta Carla Fracci. Una rosa bianca sulle scale del Teatro Menotti per dire addio all’etoile scomparsa - Tuttoggi

Gli organizzatori del Concordo Internazionale di Danza di Spoleto lasciano una rosa bianca al Teatro Nuovo Menotti in ricordo dell'etoile scomparsa

Oggi Milano ha dato il suo addio a Carla Fracci, con le esequie nella chiesa di San Marco, ma l’Italia intera si è stretta nel ricordo di una delle etoile più famose di sempre, capace di brillare in tutto il mondo.

Più volte ha impreziosito i palcoscenici dell’Umbria. Danzò a Spoleto in occasione del Festival dei Due Mondi dove conobbe Rudolf Nureyev e vi tornò più di recente, nel 2013, come madrina del Concorso Internazionale di Danza lasciando a bocca aperta il pubblico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti per la sua indiscutibile eleganza e la passione incondizionata per la danza.

Carla Fracci a Spoleto nel 2013

Oggi sulle scale di quel Teatro è comparsa una rosa bianca. A lasciarla, gli organizzatori del Concordo Internazionale di Danza di Spoleto, appositamente venuti in città per manifestare la loro vicinanza al mondo della Danza per la grave perdita e anche per ricordare una madrina speciale di una edizione indimenticata.

L’edizione 2021 della manifestazione si terrà nella stessa location dal 17 al 22 luglio.

una rosa per Carla Fracci al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti