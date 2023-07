Spoleto piange la morte del prof Peparelli, mercoledì i funerali

Lutto in città per la scomparsa dell'ex insegnante di educazione fisica Giampiero Proietti Peparelli, aveva 70 anni

Lutto nel mondo dell’istruzione e dello sport a Spoleto. È infatti morto il professore di educazione fisica Giampiero Proietti Peparelli. Aveva 70 anni ed era ricoverato all’hospice cittadino.

Grande il cordoglio in città per la notizia del suo decesso. Insegnante nelle scuole superiori, attivo nel mondo della pallavolo (sia agonistica che scolastica), grande trascinatore, era stato in passato anche ai vertici del Csi (centro sportivo italiano) di Spoleto prima della sua fusione con quello di Foligno.

I funerali del professor Peparelli – che lascia la moglie Rina e la figlia Gaia – si terranno mercoledì 19 luglio nella chiesa di San Giovanni Paolo II a San Nicolò.