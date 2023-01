Spoleto, il 9 gennaio una messa in suffragio di Benedetto XVI

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio a Spoleto. Mons. Boccardo: "Maria è con noi, teneramente sensibile alle necessità di ogni uomo"



Il pomeriggio del primo dell’anno, 1° gennaio 2023, l’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo ha presieduto il pontificale di Maria Santissima Madre di Dio nella Basilica Cattedrale di Spoleto.

Celebrazione diocesana di suffragio per Benedetto XVI. Anche in questa celebrazione il pensiero e la preghiera sono andati al papa emerito Benedetto XVI, morto il 31 dicembre: “Ricordati, Signore del Papa emerito Benedetto XVI che hai costituito successore di Pietro e pastore della tua Chiesa, e donagli la gioia di contemplare in eterno i misteri della grazia e della misericordia che sulla terra ha fedelmente dispensato al tuo popolo”. E lunedì 9 gennaio prossimo, alle ore 18.00, mons. Boccardo presiederà nel Duomo di Spoleto una celebrazione diocesana di suffragio per il Pontefice emerito.