Spoleto dice addio a Massimo Tomassini, lunedì i funerali - Tuttoggi.info

La città di Spoleto piange la scomparsa dello stimato commercialista e fiscalista Massimo Tomassini, morto sabato mattina all’hospice di Spoleto. Aveva 62 anni e lascia la moglie Anna ed i giovani figli Andrea e Francesco.

Classe 1962, dopo la laurea in economia e commercio all’Università degli Studi di Perugia aveva iniziato a svolgere la libera professione 30 anni fa. Nel suo studio di via III Settembre, insieme ai suoi soci, si è occupato a lungo di consulenza fiscale, societaria, contrattuale e di contenzioso tributario, con una professionalità riconosciuta in tutto il comprensorio locale e non solo. Accanto al lavoro, amava coltivare la passione per la cucina. I funerali di Massimo Tomassini si terranno lunedì 11 novembre nella chiesa di San Gregorio Maggiore alle ore 15.