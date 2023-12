Spoleto, arrivano 10 telecamere in piazza Anzano Natali

“Il controllo di piazza Anzano Natali, attraverso un nuovo sistema di videosorveglianza, rientra tra le azioni che stiamo realizzando per migliorare la sicurezza nel territorio

Arrivano 10 telecamere in piazza Anzano Natali, luogo di ritrovo dei giovani all’interno del percorso di mobilità alternativa della Posterna ed al centro in passato di episodi di vandalismo e microcriminalità. La maggiore sicurezza dell’area sarà garantita grazie al progetto, approvato dalla Regione Umbria, “Torniamo a giocare”, proposto dal comando di polizia locale del Comune di Spoleto diretto dalla dottoressa Alessandra Pirro.

Finalizzato al miglioramento della sicurezza e finanziato con 10.980 euro, nello specifico l’intervento prevede l’installazione, entro febbraio 2024, di un nuovo impianto di videosorveglianza in piazza Anzano Natali, composto da 10 telecamere ad alta risoluzione, che sarà attivo sia nelle ore diurne che in quelle notturne. La priorità è infatti quella di recuperare uno spazio strategico, all’interno del percorso di mobilità alternativa Posterna, che costituisce il punto di interscambio tra la mobilità veicolare e ed i percorsi meccanizzati.

Piazza Anzano Natali, unico spazio non raggiunto dalla videosorveglianza, presente invece nel resto della struttura, vive una condizione di degrado dovuto ad atti vandalici e, in alcuni casi, alla micro criminalità. La realizzazione del progetto “Torniamo a Giocare” punta quindi a consentire un utilizzo più sicuro degli spazi. Le immagini saranno visionate nella control room che si trova all’interno della struttura di proprietà del Comune, attualmente gestita della società BusItalia Sita Nord srl che collaborerà con la Centrale Operativa della Polizia Locale. Le immagini potranno essere fornite alle forze dell’ordine che ne faranno formale richiesta.

Il progetto mira non solo a tutelare il patrimonio pubblico, preservandolo dai danneggiamenti e dagli atti vandalici, ma anche a prevenire la microcriminalità, recuperando uno spazio destinato alla socializzazione, sia da parte di bambini, ragazzi e adolescenti che della popolazione più anziana.

“Il controllo di piazza Anzano Natali, attraverso un nuovo sistema di videosorveglianza, rientra tra le azioni che stiamo realizzando per migliorare la sicurezza nel territorio – ha spiegato la Comandante della Polizia Locale, Alessandra Pirro – Entro giugno del prossimo anno implementeremo anche il sistema di telecamere presente in altre zone della città, sostituendo gli impianti non più funzionanti e avviando il controllo in aree oggi non coperte. Questo ci consentirà di tutelare soprattutto i minorenni, che potrebbero involontariamente essere coinvolti in situazioni a rischio”.