Spoletino spacciava cocaina in centro, arrestato e sequestrata 30 grammi di sostanza - Tuttoggi.info

Durante il controllo della Polizia, l'uomo ha tentato di disfarsi di una confezione contenente 14 dosi di sostanza

Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto, durante un servizio antidroga nelle abituali zone di spaccio della città, hanno arrestato un cittadino italiano, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I poliziotti, durante i controlli, hanno notato un giovane fermandolo per un controllo più approfondito.

Durante le verifiche documentali, gli agenti hanno notato un uomo mentre tentava di disfarsi di tre confezioni di cellophane che, da un successivo controllo, è risultata contenere 14 involucri di cellophane termosaldati con all’interno della sostanza stupefacente, verosimilmente “cocaina”.

Il 38enne spoletino è stato quindi perquisito e trovato in possesso di un altro involucro, celato tra gli indumenti del quale non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile circa la provenienza.

A quel punto, i poliziotti hanno deciso di approfondire le verifiche estendendo la perquisizione anche alla sua auto e recandosi presso l’abitazione del giovane; monitoraggio che ha però dato esito negativo.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato, al termine delle attività di rito, il 38enne è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo stupefacente – circa 30 grammi – è stato invece sottoposto a sequestro.

Su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato trattenuto presso le celle di sicurezza del Commissariato in attesa dell’udienza di convalida.