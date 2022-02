Spese pazze, Galanello esce definitivamente dalla vicenda

Decisiva la memoria difensiva dell'avvocato Nicola Pepe

Fausto Galanello, ex consigliere regionale del Pd, finito anche lui all’interno dell’affaire ‘spese pazze’, esce definitivamente dalla vicenda giudiziaria. La Corte dei Conti di Roma ha infatti accolto l’eccezione della difesa di Galanello, rappresentato dall’avvocato Nicola Pepe.

La memoria difensiva

Una memoria difensiva molto precisa e puntuale avrebbe così permesso di appurare la legittimità e l’inerenza delle spese sostenute dal consigliere.

Il parere dell’ex consigliere

“Grazie carissimi/e amici e amiche – ha scritto Galanello sui social – la Vostra solidarietà fa immensamente piacere! ho vissuto quest’ultimo decennio con forti tensioni ma la comprovata “innocenza” sarà senz’altro più forte di tutti i medicinali di questi anni…… Purtroppo qualche vicenda che mi riguarda resta ancora aperta e la sto affrontando con la stessa chiarezza e determinazione… vedremo gli eventi (altri 10 anni?). Non mi preoccupano gli esiti finali ma i decenni per raggiungerli! Decenni di accuse, di “colpevolezza di fatto” di chiacchiericcio di strada….. Ricordo anni fa mia figlia che torna a casa piangente perché aveva sentito dire che mi avevano arrestato proprio per la vicenda dei rimborsi…..!!! Ma questa è giustizia?!?!?!?“.