Sperelliana, nuovi spazi, arredi, luci e servizio Wi-Fi - Tuttoggi

Recuperato il lungo corridoio del lato Nord, con nuove attrezzature per la lettura e lo studio, Uccellani "La Sperelliana ha 356 anni, ma non li dimostra, restando sempre al passo con i tempi”

Nuovo look per la Biblioteca Sperelliana di Gubbio. Il lungo corridoio del lato Nord recuperato e ora pienamente fruibile grazie a tavoli forniti di prese elettriche per dispositivi elettronici, sedute e una nuovissima illuminazione studiata su misura per l’incontro, la lettura e lo studio. Con un plus: il servizio Wi-Fi-Umbria ripristinato e ora attivo in ogni spazio.

Grazie ai finanziamenti stanziati annualmente dal Servizio valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche della Regione Umbria, la Biblioteca Comunale Sperelliana ha concluso il programma 2021 della L.R. 37/90, che ha previsto l’acquisto di arredi e complementi per l’incremento e la qualificazione degli spazi.

“Grazie a questo contributo e al relativo cofinanziamento del Comune di Gubbio – sottolinea l’assessore alla Cultura e all’Innovazione Digitale Giovanna Uccellani – abbiamo recuperato spazi bellissimi ed estremamente fruibili, resi ancor più godibili grazie a nuove sedute, arredi e rete WiFi, che permette di lavorare e comunicare velocemente in tutte le zone della biblioteca. La Sperelliana ha 356 anni, ma non li dimostra e riesce a mantenere le peculiarità e la bellezza della sua storia pur restando al passo con i tempi”.