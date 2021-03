Spello, visita a sorpresa del prefetto Gradone al sindaco Landrini

Visita anche dei beni culturali della città, insieme al maresciallo Trementozzi

Visita a sorpresa del prefetto di Perugia Armando Gradone ieri pomeriggio al Palazzo comunale di Spello dove ha incontrato il sindaco Moreno Landrini e il comandante della stazione di Spello il maresciallo Massimo Trementozzi.

L’incontro

L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione emergenziale a livello comprensoriale e per rinnovare l’impegno reciproco assunto con l’intesa siglata nel 2018 per il controllo di vicinato e rinnovato proprio con il prefetto Gradone nel settembre 2020, che ha portato alla costituzione di un sistema di sicurezza partecipata con la preziosa collaborazione tra cittadini, Polizia Municipale e forze dell’ordine.

L’incontro si è concluso con la visita dei beni culturali custoditi nel Palazzo comunale, il Rescritto di Costantino nella Sala degli Zuccari e i preziosi volumi del Fondo Antico della Biblioteca comunale.