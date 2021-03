L'app "Junker" di VUS, utile strumento al servizio dei cittadini - Tuttoggi

Aiuta l’utente ad effettuare una raccolta ottimale e a ricevere dall’azienda, in tempo reale comunicazioni relative ad alcuni servizi,

Valle Umbra Servizi S.p.A., già da tempo, si è dotata dell’applicazione Junker a servizio dei cittadini.

Junker

Junker è uno strumento utile per la raccolta differenziata in grado non solo di aiutare l’utente ad effettuare una raccolta ottimale, rispettando tutte le regole, ma anche di ricevere dall’azienda, in tempo reale, comunicazioni relative ad alcuni servizi, come ad esempio l’ubicazione e gli orari dei Centri di Raccolta oppure informazioni sul calendario di raccolta.

Junker è un sistema innovativo e semplice da utilizzare che si sta diffondendo in tutto il territorio italiano. VUS S.p.A., da diverso tempo, ha deciso di adottarla con la speranza che il suo utilizzo quotidiano incontrasse il favore degli utenti. Purtroppo, ad oggi, si deve constatare che solo un quinto della popolazione la sta utilizzando. Ed è un vero peccato, visto che si tratta di uno strumento gratuito, di aiuto alla comunità e di facile utilizzo.

Come funziona

Sì, ma come funziona Junker? Prima di tutto occorre scaricare Junker sul proprio smartphone; una volta installata l’applicazione basta avviarla e inquadrare il codice a barre di qualsiasi prodotto. Immediatamente Junker, grazie ad un database interno di oltre 1 milione e mezzo di prodotti, lo riconosce e ti indica la composizione nelle materie prime utilizzate per il suo confezionamento e quindi il modo corretto per fare la raccolta differenziata.

Sappiamo tutti con certezza come differenziare le buste di carta con finestra di plastica? Oppure le confezioni di caffè, le bottiglie in pvc o MaterBi, oppure i cartoni della pizza sporchi? E che fare con il Tetrapak che in alcune Regioni si smaltisce insieme alla carta e in altre con la plastica? Grazie a Junker, sia che ci si trovi nel proprio comune di residenza sia in altro comune, potremo sempre avere la risposta esatta.

Junker utilizza un database in continuo aggiornamento, grazie anche al contributo degli utilizzatori: se il prodotto scansionato non viene riconosciuto, l’utente può trasmettere, tramite l’applicazione, la foto del prodotto e ricevere una risposta in tempo reale. Questo piccolo gesto consentirà a Junker di aggiungere la nuova referenza a quelle esistenti a vantaggio di tutti gli altri utenti. Uno strumento collaborativo perfettamente in linea con la filosofia delle smart cities.

Calendario raccolta

Altra importante e fondamentale funzione è quella del calendario di raccolta: nella sezione servizi, una volta scaricata l’applicazione e avendo inserito la via e il tipo di contenitori che si possiedono, si potrà visualizzare il calendario di raccolta settimanale, con il tipo di rifiuto (carta, plastica, indifferenziato, organico e pannoloni) da smaltire. Ma non solo. La sera precedente la raccolta, ogni utente sarà avvisato, tramite un messaggio sul cellulare, sulla tipologia di rifiuto che bisognerà esporre il giorno successivo: un avviso importante non solo per non sbagliare il contenitore da esporre ma anche per non dimenticare di effettuare la raccolta differenziata.

Insomma, uno strumento veramente utile che non può mancare fra le altre applicazioni del proprio cellulare.

La diffusione di Junker

Ad oggi, nel nostro territorio, Junker ha effettuato oltre 30 mila ricerche per “punti di interesse” e 13 mila ricerche per prodotti.

Junker è attualmente utilizzata dal 18,33% degli abitanti di Foligno, dal 20% degli abitanti Spoleto, dal 15% degli abitanti di Trevi, dal 14% degli abitanti di Campello sul Clitunno, dal 13% degli abitanti di Spello e dall’11% degli abitanti di Gualdo Cattaneo. Solo per fare qualche esempio.

VUS S.p.A. è orgogliosa di aver adottato tempestivamente Junker e di averne compreso la grande valenza ambientale. È importante che tutti comprendano che fare una corretta raccolta differenziata significa effettuare una scelta sostenibile per l’ambiente e per la nostra salute: invitiamo, dunque, tutti i cittadini a fare questo semplice gesto e di utilizzarla quotidianamente.