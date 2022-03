Spello, il sindaco Landrini incontra il Questore Bellassai

Al centro dell'appuntamento la sicurezza di Spello e le Infiorate

Il sindaco Moreno Landrini ha incontrato in Comune il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai. L’incontro con il sindaco Landrini ha permesso di consolidare ancor più lo stretto rapporto di sinergia e coordinamento tra Polizia di Stato e Amministrazione comunale soprattutto alla luce delle strategie messe in campo dal Questore di Perugia, in qualità di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, sin dai primi giorni della sua venuta in terra umbra programmando una massiccia intensificazione dei servizi dedicati ai controlli straordinari del territorio.

L’operazione Borghi sicuri

Attraverso l’impiego di uomini e mezzi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e l’impiego di numerose pattuglie, nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri” e delle attività di monitoraggio sul rispetto delle normative anti-Covid, è stato possibile effettuare controlli mirati e garantire una costante presenza della Polizia di Stato in ogni angolo della provincia.

Il tema delle Infiorate

Un’attenzione particolare è stata riservata all’evento “Le infiorate di Spello” in programma il 18 e 19 giugno prossimi e alla campagna di informazione della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere. Anche a Spello, attraverso la campagna “Questo Non è Amore” che ha fatto tappa nel mese di gennaio, i cittadini hanno potuto visitare il camper rosa allestito come aula didattica multimediale e confrontarsi sul tema del contrasto alla violenza di genere con la squadra multidisciplinare che è intervenuta per descrivere l’iniziativa, informare e aiutare a far emergere il sommerso, casi di violenza taciuta e nascosta.

La sicurezza percepita

“Con il sindaco Landrini – rileva il Questore – si è parlato del tema della sicurezza e dell’importanza di questo tema in un contesto come quello della città di Spello. Ho colto l’occasione per evidenziare la necessità di proseguire un percorso sinergico per contrastare in maniera sempre più efficace ogni forma di illegalità. Ci siamo inoltre soffermati sulla ripresa delle manifestazioni pubbliche che interesseranno la cittadina nei prossimi mesi e per le quali l’impegno della Polizia di Stato, grazie anche alla presenza degli uomini del Commissariato di Foligno, sarà massimo per garantire le necessarie condizioni di sicurezza”.

I ringraziamenti del sindaco

Il sindaco Moreno Landrini nel ringraziare il Questore Giuseppe Bellassai per la gradita visita ha rimarcato “la stretta sinergia e la collaborazione in tema di sicurezza e prevenzione instaurata tra la Polizia di Stato, in particolare con il Commissariato di Foligno, l’Amministrazione comunale tramite la Polizia Municipale anche nell’ambito del progetto “Borghi sicuri“.

“L’incontro in vista della manifestazione Le infiorate di Spello in programma per il 18 e 19 giugno – ha continuato il primo cittadino – è stata inoltre l’occasione per un primo confronto utile alla definizione del Piano della sicurezza da elaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti“.