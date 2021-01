Spello, riaperta la Biblioteca Prampolini: accessi su prenotazione

Accessi in sicurezza con la prenotazione obbligatoria

La Biblioteca comunale Giacomo Prampolini riapre le sue porte al pubblico con le solite regole da rispettare per ridurre ogni rischio di contagio tra gli utenti e il personale. La biblioteca sarà aperta il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12. Il prestito avverrà solo su prenotazione: prima di recarsi in biblioteca si consiglia di prendere visione del catalogo dei libri presenti tramite opac.umbriacultura.it, oppure contattare direttamente la biblioteca ai seguenti recapiti bibliotecaspello@sistemamuseo.it o 0742 301964.

Le modalità di accesso

Sarà ammessa una sola persona alla volta, solo con l’uso di dispositivi di protezione individuale e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dalle altre persone. Anche la restituzione continuerà ad avvenire su prenotazione; il libro dovrà essere riconsegnato in busta chiusa con l’indicazione del nome, cognome, data di restituzione e prima di tornare disponibile sarà posto in quarantena per almeno dieci giorni. Inoltre, il materiale non ammesso al prestito sarà consultabile alla presenza delle bibliotecarie e non sarà consentito fermarsi nelle aree di lettura e muoversi tra gli scaffali della biblioteca.