Spello, Lillocci e Sensi fondano il gruppo consiliare della Lega

La Lega Umbria conquista altri due consiglieri comunali.

I consiglieri Paolo Lillocci e Lorenzo Sensi eletti nella lista

“CambiAmo Spello” nell’ultima tornata elettorale hanno ufficialmente

aderito al Gruppo consiliare “Lega Umbria Spello”. Il Capogruppo è

Paolo Lillocci.

Novità per la Lega Spello

Alla Lega Umbria Salvini Premier guidata dal segretario Virginio Caparvi

si aggiungono così altri due referenti nelle amministrazioni locali che

confermano la continua crescita del partito.

“In bocca al lupo ai due nostri iscritti – afferma il segretario

Virginio Caparvi – che stanno lavorando alacremente per il bene della

comunità spellana portando proposte concrete e segnalazioni di

interventi sul territorio. La Lega in Umbria continua a crescere e ad

essere presente in tutti i comuni”.