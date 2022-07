Spello, a fuoco mezzo pesante che trasportava olio: Ss75 di nuovo chiusa

Nuova chiusura, dunque, nel pomeriggio, per la strada statale “Centrale umbra” dopo l‘incidente mortale avvenuto giovedì mattina all’alba in cui è morto un 36enne residente a Foligno di nazionalità albanese.

Un giovedì nero per la viabilità nella zona di Foligno e dintorni. Giovedì mattina, infatti, si è registrato un altro incidente sulla Flaminia poco prima per lo svincolo per il centro cittadino e l’innesto con la Ss77. Nel pomeriggio, invece, lungo la vecchia Flaminia ma a Nocera Umbra un altro sinistro ha coinvolto una famiglia con due bambini. Negli ultimi incidenti, fortunatamente, le persone coinvolte non sono rimaste ferite in modo grave.