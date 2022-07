Incidente sulla SS75, un decesso: traffico bloccato in entrambe le direzioni

Lo schianto in mattinata intorno alle 6

Incidente mortale allo svincolo tra la Flaminia e la SS 75 Centrale umbra. Un’auto, condotta da un uomo, si è schiantata contro il muraglione del sottopassaggio. Sul posto è intervenuta la Polstrada, personale Anas e vigili del fuoco.

Traffico bloccato

Il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 75 “Centrale Umbra”. Il traffico diretto a Fano viene deviato in direzione Roma, quello diretto a Perugia viene deviato a Ponte Centesimo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.