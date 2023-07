A spasso lungo il Topino con manganello e spray: denunciato

L'uomo ha raccolto da un cespuglio gli oggetti e non è stato in grado di giustificarne il possesso agli agenti

Cinquantanovenne denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato scoperto a spasso lungo il Topino con spray al peperoncino e un manganello telescopico. Ad accorgersene gli agenti del Commissariato di Foligno, impegnati in attività di controllo nell’area del centro storico.

L’uomo aveva raccolto gli oggetti da un cespuglio

Proprio mentre erano impegnati in queste operazioni, gli agenti hanno notato, lungo le sponde del fiume Topino, un uomo in atteggiamento sospetto. In particolare, era stato visto chinarsi ed armeggiare lungo una sponda del fiume caratterizzata dalla presenza di fitta vegetazione, come a voler nascondere o al contrario prendere qualcosa. Non potendo in quel momento escludere alcuna ipotesi, i poliziotti si sono affrettati a bloccare l’uomo, che successivamente sarebbe stato identificato per un 59enne; questi, colto di sorpresa, non ha avuto alcuna possibilità di disfarsi degli oggetti che aveva nel frattempo prelevato.

Porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere

Nello specifico, all’esito di accurata perquisizione personale, gli Agenti hanno rinvenuto addosso al fermato un contenitore metallico di spray urticante al peperoncino ed un manganello in ferro di tipo telescopico, della lunghezza complessiva superiore a mezzo metro. Immediata è stata la richiesta di spiegazioni al 59enne, il quale tuttavia non ha saputo fornire alcuna plausibile giustificazione del proprio comportamento. Pertanto, gli Agenti hanno proceduto al sequestro dello spray e del manganello ed hanno altresì denunciato il 59enne per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.