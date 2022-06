Spaccio casalingo di eroina, coppia arrestata a Maceratola - Tuttoggi

A quel punto, i poliziotti hanno fermato le due donne che, dopo un controllo, sono state trovate in possesso di un involucro di cellophane termosaldato contenente dell’ eroina e una banconota da 20 euro, la somma pagata per la dose acquistata poco prima.

Ipotizzando che di lì a poco si sarebbe potuto verificare un nuovo scambio, sono entrati nel palazzo in attesa dell’arrivo di nuovi possibili clienti. Qualche istante dopo, infatti, è sopraggiunto un uomo che, sceso dalla moto, ha prelevato da una cassetta delle lettere un piccolo involucro, riponendo al suo posto 20 euro.

L’uomo, un cittadino romeno, è stato subito fermato dagli agenti che, dopo averlo controllato, hanno trovato la bustina di stupefacente celata nelle tasche del giubbotto.

All’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno poi identificato il compagno della donna autrice del primo scambio che, sentito in merito dagli agenti, si è mostrato collaborativo consegnando lo stupefacente che la coppia deteneva all’interno dell’appartamento – quattro dosi di eroina confezionate in bustine elettrosaldate, pronte ad essere immesse nel mercato dello spaccio.

Nella disponibilità della coppia sono stati ritrovati: della sostanza da taglio, degli utensili per il confezionamento, due bilancini di precisione e 340 euro in contanti.

Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle attività di rito, il proprietario dell’appartamento e la compagna sono stati arrestati per i reati di detenzione di sostanza di stupefacente e spaccio. Sono stati accompagnati presso il carcere di Perugia – Capanne in attesa del giudizio per direttissima.

Ai due acquirenti, invece, sono state contestate le violazioni amministrative previste dall’art. 75 del D.P.R. 309/90 per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.