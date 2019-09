Spacciava cocaina a Gualdo Cattaneo, fermato dai Carabinieri in flagranza di reato

I Carabinieri della Stazione di Gualdo Cattaneo, in collaborazione con quelli della Stazione di Foligno, nella serata di lunedì 16 settembre hanno tratto in arresto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un cittadino albanese domiciliato a Foligno, recuperando, oltre ad una dose di cocaina, anche 100 euro circa, provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato infatti sorpreso dai militari mentre stava consegnando una dose di cocaina ad un tossicodipendente del luogo.

Le indagini effettuate hanno consentito di accertare che lo stesso si era reso responsabile anche di altre quattro cessioni di stupefacente, sempre al consumatore identificato nel momento dell’intervento.

Nella tarda mattinata odierna, su disposizione dell’A.G., il giovane albanese è comparso davanti al Tribunale di Spoleto che, convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria.

