Spaccia droga nei luoghi dei giovani, Daspo urbana per 2 anni

Il 44enne albanese sorpreso cedere stupefacente nella zona di Fontivegge

Daspo urbano da questore di Perugia per due anni per un 44enne albanese, indagato per spaccio di droga.

L’attività d’indagine svolta per mesi dal Nucleo Decoro Urbano della polizia locale, ha permesso di accertare che l’attività illecita si svolgeva nelle aree limitrofe alla stazione di Fontivegge, dove i vigili hanno proceduto anche a diversi sequestri di sostanza stupefacente, ceduta dall’albanese.

Considerato che nell’area ove è svolto lo spaccio sono presenti istituti scolastici e di formazione professionale nonché il terminal degli autobus, dei treni e del minimetrò, di cui si servono quotidianamente gli studenti, il provvedimento del Questore ha vietato al 44enne per 2 anni, lo stazionamento in Piazza del Bacio, piazza Vittorio Veneto e Piazza Vassalli.

L’inottemperanza al provvedimento è punita con la reclusione da 1 anno a 3 anni e la multa da euro 10.000 a euro 24.000.