Sp 100, siglato accordo per messa in sicurezza "tratto killer" | Lavori per 500mila euro - Tuttoggi.info

Firmato stamattina in Regione il protocollo d'intesa tra Comune di Citerna e Provincia di Perugia, il tratto interessato è quello tra Pistrino e Fighille

È stato sottoscritto stamattina (5 ottobre) a Perugia, nella sede regionale dell’Assessorato alle Infrastrutture, il protocollo d’intesa tra Comune di Citerna e Provincia di Perugia per la riqualificazione e messa in sicurezza del tratto della strada provinciale 100 fra le frazioni di Pistrino e Fighille, ormai conosciuto come “tratto killer”.

A firmare l’accordo per dare il via ai lavori – che dovrebbero essere completati entro fine 2024 – sono stati il sindaco di Citerna Enea Paladino e la consigliera provinciale Erika Borghesi, sotto gli occhi dell’assessore regionale Enrico Melasecche. Presenti anche il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Citerna Paolo Carlini, i consiglieri regionali Valerio Mancini, Manuela Puletti e Marco Castellari e il consigliere comunale Valentina Cirignoni.

“Quella di oggi è una firma importante – ha sottolineato Melasecche – che suggella un lavoro complesso portato avanti da anni, in sinergia fra gli Enti, e consente di dare il via all’iter per gli attesi lavori. In considerazione dell’alta pericolosità di quel tratto stradale, teatro anche di incidenti mortali, su mia proposta la Giunta regionale ha assegnato al Comune di Citerna 500mila euro. Uno stanziamento significativo per l’avvio di interventi di riqualificazione di una strada su cui insiste un traffico molto intenso determinato non solo dagli spostamenti in ambito comunale, ma, soprattutto, da quanti la percorrono come collegamento rapido tra E45 e Strada statale Senese-Aretina”.

“È una battaglia vinta – ha sottolineato il sindaco Paladino – che ho portato avanti fin dal 2009, prima come consigliere comunale e poi provinciale. Ringrazio la Regione, e in particolare l’assessore Melasecche, per la grande attenzione riservata al nostro territorio e per l’importante stanziamento che permetterà di intervenire su una parte rilevante del tracciato, e ringrazio la Provincia di Perugia, che finanzierà con 365mila euro la realizzazione di una rotatoria in località Sant’Antonio, per eliminare una delle maggiori criticità del tratto stradale”.

“E’ tutta la comunità a vincere questa battaglia – ha proseguito il primo cittadino – cui hanno contribuito anche la Seconda Commissione consiliare dell’Assemblea Legislativa e il comitato ‘SP100 Sicura’, che ha raccolto e depositato in Consiglio regionale una petizione con oltre 2200 firme in cui si chiedeva di provvedere urgentemente ad ammodernare e mettere in sicurezza il tratto tra Pistrino e Fighille di Citerna”.

“Anche per la Provincia di Perugia la firma di questo protocollo d’intesa rappresenta un traguardo importante – ha detto la consigliera Borghesi – Ora si darà il via al necessario e atteso intervento strutturale di riqualificazione e miglioramento della strada provinciale 100, che riveste molta importanza per i collegamenti del territorio“.