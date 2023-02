Sosta con sconto in Farmacia "Discrimina altri commercianti" | Sindaco annuncia novità per residenti - Tuttoggi

“Iniziativa discriminante per altri commercianti”

Critica feroce all’iniziativa – che di fatto è stata avviata anche per incentivare l’uso del parcheggio ed evitare così soste di intralcio alla circolazione, soprattutto in Corso Piave – è arrivata dai capigruppo consiliari Alessia Raponi (Lega) e Paolo Cappelletti (Cappelletti Sindaco) per i quali “tale operazione, a beneficio della farmacia comunale, discrimina il resto degli esercizi commerciali del centro storico, anch’essi alle prese con le difficoltà economiche del momento”.

Per i due consiglieri di opposizione, infatti, come già da loro proposto in Commissione, “sarebbe stato più giusto consentire a tutti gli utenti mezz’ora di sosta gratuita. Un’idea che fu bocciata da questa Amministrazione. Peccato che solo a distanza di mesi si sia pensato di prevedere un’agevolazione limitata e solo ai fruitori della Farmacia, consentendo loro di poter ottenere una scontistica non ben definita”.

Presciutti “Piano parcheggi finora ci ha fatto ottenere grandi risultati”

Proprio questa mattina, in occasione della presentazione dei dati 2022 della Polizia locale, il sindaco Massimiliano Presciutti è tornato proprio sul piano parcheggi “che, partito lo scorso agosto 2022 dopo riunioni concordate con residenti e commercianti, in pochi mesi ci ha fatto ottenere grandi risultati. Ci sono stati infatti oltre 54 mila biglietti pagati per sostare sulle strisce blu, ciò significa oltre 9000 veicoli al mese di media che hanno sostato nel centro storico. Ci eravamo posti l’obiettivo di far circolare gente nel centro storico per favorire le attività commerciali e dopo questi mesi siamo soddisfatti di quanto ottenuto”.

“Da marzo novità per i residenti”

Il primo cittadino ha poi annunciato: “Dal 1 marzo ci sarà una novità per i residenti che desidereranno sostare sulle strisce blu: con un abbonamento annuale di 60 € (5 € al mese) avranno la possibilità di parcheggiare h24 in tutte le strisce blu del centro“.

Incontro con la Confcommercio

Oggi – ha poi aggiunto – avremo un incontro anche con Confcommercio e offriremo anche ai loro associati la possibilità di poter ottenere un doppio biglietto per scontare il parcheggio in centro, proprio sulla scorta di quanto già in vigore per la Farmacia Comunale”.

Anche la locale Confcommercio, infatti, aveva giudicato “discriminante” il recente provvedimento dell’amministrazione, facendo notare “una evidente disparità di trattamento di cui beneficia una sola attività commerciale, anche se comunale. Condividiamo la finalità di promuovere l’utilizzo del parcheggio coperto di piazza Mazzini, ma crediamo, a maggior ragione, che l’iniziativa prevista per la Farmacia Comunale possa essere estesa a tutte le attività del centro storico, dando a queste la facoltà di aderire o meno”.