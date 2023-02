Polizia locale, i dati del 2022 in 4 Comuni | A Gualdo 1870 sanzioni, a Fossato 781 passati col rosso - Tuttoggi

“Abbiamo scelto di fare questo incontro – ha sottolineato il comandante Bertoldi – per rendere noti i risultati ottenuti nel 2022 e fare il punto su questa gestione associata della Polizia Locale a due anni di distanza dalla sua istituzione. Oltre alla sede principale di Gualdo Tadino, abbiamo una sede distaccata a Sigillo e questo ci permette di operare al meglio in tutto il territorio e coprirlo sempre in un arco temporale di 12 ore giornaliere. Farlo insieme nei 4 Comuni ci permette di ottimizzare le risorse ma anche offrire un servizio migliore ai cittadini con un controllo più capillare”.

Analizzando i numeri del 2022, nei quattro Comuni sono state accertate 3171 sanzioni riguardanti il codice della strada, di cui 1870 interessano il Comune di Gualdo Tadino mentre le altre 1301 sono state dislocate negli altri Municipi. Per quanto riguarda Fossato di Vico, con particolare riferimento al semaforo di Osteria del Gatto, ci sono stati nel 2022 781 attraversamenti con il rosso, 56 dei quali avvenuti di notte dopo le 22.

Nel Comune di Sigillo, invece, gli interventi maggiori hanno interessato il non rispetto dei limiti di velocità lungo la Flaminia, con 134 veicoli che sono stati sanzionati. A Costacciaro, invece, non sono state rilevate particolari criticità.

Passando agli incidenti stradali nel 2022 ne sono stati rilevati 56, di cui 12 con feriti e uno mortale. Altro ambito di controllo è stato quello del conferimento dei rifiuti: attraverso l’installazione di fototrappole sono state rilevati in tutti e quattro i Comuni 88 comportamenti anomali, che hanno portato a 22 sanzioni per scorretto conferimento dei rifiuti.

A Gualdo Tadino, per quanto riguarda i verbali dell’anno 2022 questi sono i numeri:

verbali parcheggi (art. 6,7,157,158): 1127 ;

; limiti di velocità (Totali Art. 141, 142): 81;

verbali cinture di sicurezza art 172: 5 ;

; verbali cellulari art 173: 2 ;

; targa, per revisione art. 80 sono 471 mentre per assicurazione art. 193 47.

“Per effettuare tutti questi controlli – ha concluso Bertoldi – sono state impiegate nel corso di questi due anni diverse persone. Attualmente il personale a nostra disposizione in tutto il territorio è di 15 unità, di cui 11 sono conferiti dal Comune di Gualdo Tadino mentre gli altri 4 dagli altri Comuni”.

“Ringrazio il Comune di Gualdo Tadino che ha avuto ed ha proposto questa idea – ha detto il sindaco di Costacciaro Capponi – per gestire questo servizio in modo sinergico. Con l’introduzione della gestione associata della Polizia Associata il Comune di Costacciaro ha ottenuto notevoli benefici rispetto al passato, dove avevamo anche carenze di personale”. “Oltre al Comune di Gualdo – ha dichiarato il sindaco di Sigillo Fugnanesi – ringrazio il Comandante Bertoldi, che prima lavorava proprio nel nostro Comune, una risorsa per questo progetto perché conosce bene il territorio. Insieme abbiamo ottimizzato le risorse ed offerto un servizio migliore. Questa è la strada da seguire anche in altri ambiti e per altri servizi”.

“Questa formula di gestione associata della Polizia Municipale – ha sottolineato Presciutti – ci ha permesso di potenziare il servizio nel territorio, migliorare il controllo ed estenderlo anche ai comuni limitrofi che sono più piccoli di Gualdo Tadino. Un servizio più efficace ed efficiente per i cittadini. Su questa strada proseguiremo anche per realizzare altri progetti in sinergia“.