Sospetta influenza aviaria in un germano a Foligno: avviati controlli in tutta la regione

I campioni prelevati dall'animale sono stati inviato all'Izsum di Padova per le controanalisi

Sospetta influenza aviaria in un germano reale a Foligno, avviati controlli in tutta la regione. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ‘Togo Rosati’ ha comunicato un sospetto di influenza aviaria in un germano reale recuperato nel Comune di Foligno dai carabinieri forestali – Reparto di Biodiversità.

Campioni prelevati dall’animale sono stati inviati al Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova per le analisi di patogenicità.