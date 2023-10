Sono 11 i comuni umbri illuminati di rosso per la Giornata Nazionale dell'Afasia - Tuttoggi.info

Sabato 21 ottobre, 16a Giornata Nazionale dell’Afasia e 11 comuni umbri parteciperanno alla campagna lanciata da A.IT.A. Federazione.

Sabato 21 ottobre si terrà la 16a Giornata Nazionale dell’Afasia e 11 comuni umbri parteciperanno alla campagna di sensibilizzazione “Illuminiamo le città”, lanciata a livello nazionale da A.IT.A. Federazione.

I luoghi più significativi delle città coinvolte verranno illuminati di rosso per richiamare l’attenzione delle persone sui disturbi del linguaggio causati da danni cerebrali come trombosi, emorragie, traumi cranici, tumori, encefaliti. Queste lesioni non alterano l’intelligenza dell’individuo, ma possono impedire loro di utilizzare normalmente il linguaggio nella vita di tutti i giorni.

Con il patrocinio della Regione Umbria, si illumineranno i Comuni di Perugia, Terni, Arrone, Orvieto, Passignano sul Trasimeno, Trevi, Foligno, Bastia Umbra, Umbertide, Città di Castello e Gubbio.

Sono stati invitati a partecipare all’iniziativa i Comuni che ospitano nel loro territorio Strutture sanitarie specializzate nella Riabilitazione neurologica.

Sostengono l’AITA Umbria anche

l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, che raccoglie 18 professioni sanitarie, con cui è stato firmato un protocollo di intesa nel 2022

la Caritas Diocesana di Perugia, luogo di incontro settimanale dell’Associazione.

Venerdì 20 e sabato 21 ottobre 2023, al centro storico di Perugia e in alcuni servizi riabilitativi dell’Umbria, verranno organizzati incontri e punti informativi dove saranno distribuite piantine di erica, simbolo dell’afasia.

Tali iniziative hanno la finalità di sensibilizzare il pubblico su un disturbo non sempre compreso a fondo, il cui impatto nel quotidiano viene molte volte sottostimato, senza tenere in considerazione come, ad esempio, si stia abbassando l’età media delle persone che ne vengono colpite.

Le persone con afasia e i loro familiari si ritrovano spesso soli e disorientati, soprattutto alla conclusione dei percorsi riabilitativi.

Si sta parlando di un mondo che ha bisogno di essere portato alla ribalta proprio per condividere lo sforzo di chi lotta in prima persona e per diffondere il più possibile conoscenze e saperi.

L’AITA si pone come punto di congiunzione tra le strutture riabilitative e le famiglie, fornendo un supporto informativo e sociale.