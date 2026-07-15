Solomeo torna al Rinascimento:dieci giorni di storia, spettacoli e tradizione nel borgo umbro - Tuttoggi.info

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Solomeo torna al Rinascimento:dieci giorni di storia, spettacoli e tradizione nel borgo umbro

Redazione

Solomeo torna al Rinascimento:dieci giorni di storia, spettacoli e tradizione nel borgo umbro

Mer, 15/07/2026 - 12:20

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Dal 17 al 26 luglio il borgo di Solomeo tornerà a vestirsi di storia con una nuova edizione della Festa Rinascimentale, uno degli appuntamenti più longevi e caratteristici dell’estate umbra. Organizzata dalla Filarmonica Solomeo, la manifestazione trasformerà per dieci serate il castello e le sue vie in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove il fascino del Rinascimento rivivrà attraverso spettacoli, musica, antichi mestieri, sapori e atmosfere d’altri tempi.


Dieci giorni in cui il paese cambia ritmo: le luci elettriche lasciano spazio alle fiaccole, gli abiti contemporanei cedono il posto ai costumi rinascimentali, le piazze si riempiono di musiche antiche, il rumore della quotidianità viene sostituito dalle voci dei giullari, dei musici, degli artigiani e degli artisti di strada.


Da oltre quarant’anni la Filarmonica Solomeo custodisce questa tradizione trasformandola ogni estate in un grande racconto collettivo, costruito dal lavoro di decine di volontari e dalla partecipazione di un’intera comunità. Ogni sera, dalle 19.30, il pubblico potrà percorrere liberamente il borgo, lasciandosi sorprendere da spettacoli itineranti, falconeria, teatro dei burattini, giochi medievali, danze, illusionisti, fachiri, artisti del fuoco e antichi mestieri che restituiscono vita alle strade del castello. Non esiste un unico palco: tutto il paese diventa teatro, ogni vicolo può regalare un incontro inatteso, ogni piazza una nuova storia.

Grande protagonista sarà anche la tradizione gastronomica, con un ricco menù ispirato alla cucina umbra, con piatti che spaziano dagli umbricelli del borgo agli gnocchi al sugo d’oca, dall’oca in porchetta al capocollo cotto a bassa temperatura, senza dimenticare torte salate, dolci tradizionali e le specialità della Domus Delitiae, dedicate agli amanti dei dessert. La Festa Rinascimentale è soprattutto questo: un luogo dove il passato dialoga con il presente e dove il patrimonio storico diventa occasione di incontro, condivisione e bellezza. Per dieci giorni le mura del castello, le piazze e i vicoli del borgo torneranno a raccontare una storia fatta di arte, tradizioni popolari e spirito di comunità, invitando visitatori e famiglie a vivere un viaggio autentico nel Rinascimento.

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