Solidarietà nel segno di Lucia: donazione all'ospedale di Foligno

Il lungo percorso di recupero

Il dott. Federico Scarponi, Responsabile del reparto di Neuroriabilitazione, ha ringraziato i familiari sia per la loro generosità che per l’importante ruolo avuto nel processo di recupero durante il periodo ospedaliero, stimolando nel modo migliore le ragazze e dando prosecuzione alle indicazioni del team riabilitativo durante le fasi della giornata riguardo l’assistenza e le attività da condurre. Al tempo stesso il dottor Scarponi ha ricordato il concetto di come il recupero riabilitativo non sia una corsa a sé fatta da un solo reparto, ma piuttosto di un percorso in cui ogni fase riveste la sua importanza e in cui ognuno si porta dietro i successi di chi lo ha preceduto e cerca di fare il suo meglio per il team che verrà dopo.

Per tale ragione, il Responsabile del reparto di Neuroriabilitazione – SSD Gravi Cerebrolesioni Acquisite, ha ringraziato per il loro lavoro anche il prof. De Robertis e la sua équipe della Terapia Intensiva così come la dott.ssa Celani e la Neurofisiopatologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, da dove erano state trasferite le due ragazze. Per il risultato ottenuto durante il ricovero a Foligno ha poi voluto ringraziare tutta la squadra, in primis i fisioterapisti e le logopediste che hanno seguito Marta e Cristina per il loro eccellente lavoro cosi come le colleghe dr.ssa Ciotti e dr.ssa Guidubaldi dello stesso reparto di Neuroriabilitazione, la dr.ssa Maiotti, esperta in Neuropsicologia, la dr.ssa Micheli, psicologa del reparto e il team di infermieri e OSS.

La commozione delle ragazze e delle famiglie

Con molta commozione, Cristina ha espresso la gioia di tornare in questa struttura di eccellenza e di poter donare questa apparecchiatura, ottenuta grazie alla raccolta fondi effettuata tramite Unicredit, per ricordare l’amica Lucia che è sempre nei cuori di tutti. “Quando arrivi in questi posti – ha aggiunto sua madre Mirella – non sei capace di capire all’inizio cosa sta succedendo e cosa succederà per cui, quando senti parlare di struttura di eccellenza, lo capisci entrando nelle dinamiche quotidiane, nel vedere la dedizione del personale, lo capisci quando vedi la cura di certe situazioni e dai risultati. La partecipazione di Sergio e Paola (i genitori di Lucia Menghini ndr) è importante perché Lucia è sempre stata nei nostri pensieri e sarebbe stata sicuramente contenta di appoggiare questa iniziativa”. Anche i genitori di Marta hanno voluto esprimere il loro vissuto.

“All’inizio – ha spiegato la madre Ada – è stato molto difficile. Poi, quando la mamma di Cristina mi ha chiamato per dirmi ‘oggi ho parlato con Marta’, mi sono messa seduta e non ci volevo credere. La mattina dopo sono andata in ospedale e Paolo, OSS del reparto, mi ha detto ‘ma lo sai che stamattina mi ha salutato con un buongiorno?’ Da lì è partito tutto. Per me è una data importantissima da ricordare“. Per il padre Mauro “torniamo in un posto in cui le nostre figlie sono uscite in condizioni decisamente migliori ed in grado di portare avanti il loro percorso con maggiori speranze, grazie alla professionalità e alle competenze che abbiamo trovato. Lo strumento che viene oggi donato spero possa aiutare il percorso di miglioramento di altre persone in futuro. Anche se Lucia non è passata in questa struttura è come se fosse stata con le nostre figlie, per questo siamo qui con Sergio e Paola“.

Il dott. Mauro Zampolini ha quindi espresso un ricordo di Lucia, ricordando anche il comune passato lavorativo con il papà dottor Sergio Menghini. Alla fine della toccante mattinata lo strumento, il Brainstim© della EMS, è stato ufficialmente donato e consegnato al dott. Federico Scarponi e allo staff del reparto di Neuroriabilitazione del “San Giovanni Battista”.