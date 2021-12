I funerali della donna, trovata senza vita dai vigili del fuoco nel suo appartamento, saranno celebrati giovedì a Pieve di Campo

Sola in casa, Giuseppina era morta da diverse settimane. Una storia triste, quella che arriva da Ponte San Giovanni. Dove nel pomeriggio di martedì alcuni conoscenti hanno segnalato di non vedere più da giorni la donna che abitava in quell’appartamento in una palazzina nella zona di via Adriatica. E che al suo campanello non rispondeva nessuno.

Una volta all’interno, dopo aver aperto la porta, i vigili del fuoco hanno trovato la donna morta. Da diverse settimane, come è stato poi verificato dal personale sanitario intervenuto dopo il rilievo dei carabinieri.

Ad organizzare i funerali di Giuseppina i cugini, i parenti più prossimi con cui era in contatto. I funerali saranno celebrati giovedì alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di Pieve di Campo.

(servizio Tommaso Benedetti)