Non risponde da giorni, trovata morta in casa

Il ritrovamento nel suo appartamento di Ponte San Giovanni, i vigili del fuoco hanno dovuto aprire la porta | Intervenuti i carabinieri

Tragedia della solitudine a Ponte San Giovanni, nella zona di via Adriatica. Una donna, sui 60 anni, è stata trovata morta nell’appartamento dove viveva da sola. Poiché non si vedeva in giro da qualche giorno, visto che non rispondeva alle telefonate né al campanello, sono stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad aprire la porta. All’interno hanno trovato il corpo della donna.

Il tragico ritrovamento è stato fatto nel pomeriggio di martedì 28 dicembre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per effettuare i rilievi del caso.

(servizio di Tommaso Benedetti)