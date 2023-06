Sogepu, assemblea soci nomina nuovo Cda | Goracci saluta "In 10 anni utili per quasi 2 milioni" - Tuttoggi.info

Il nuovo organismo amministrativo dell'azienda sarà presieduto dall'avvocato Vittorio Betti, approvato anche bilancio consuntivo 2022 | Sindaci ringraziano ex amministratore unico

Per i prossimi tre anni Sogepu sarà guidata da un nuovo Consiglio di amministrazione presieduto dall’avvocato Vittorio Betti, di cui faranno parte l’architetto Nicola Falcini e l’avvocato Marta Minciotti.

L’assemblea dei soci Sogepu ha infatti nominato il nuovo organo amministrativo dell’azienda, ratificando all’unanimità dei presenti le proposte avanzate attraverso il sindaco Luca Secondi dal Comune di Città di Castello, socio di maggioranza, rappresentato nell’occasione anche dall’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli.

Contestualmente, sono stati nominati anche i membri effettivi del collegio sindacale indicati dal primo cittadino tifernate, nelle persone di Micaela Fiorucci (presidente), Lamberto Lanari e Giuliano Smacchia, e i membri supplenti Carlo Berretti e Ornella Splendorini.

L’assemblea dei soci di Sogepu ha poi approvato all’unanimità dei presenti anche il bilancio consuntivo 2022 – presentato dall’amministratore unico uscente Cristian Goracci – che ha registrato un fatturato di 20.855.584 euro, con un utile netto di 265.657 euro. L’aggiudicazione della gara da circa 315 milioni di euro per la gestione dei rifiuti nei 14 comuni dell’Alta Umbria nei prossimi 15 anni e il rinnovo dell’autorizzazione del Polo impiantistico integrato di Belladanza sono stati alcuni dei risultati sottolineati in assemblea da Goracci, che ha tirato le somme del periodo trascorso alla guida dell’azienda a partire dal 2013.

L’amministratore unico ha evidenziato in particolare come “in 10 anni Sogepu abbia raddoppiato il proprio fatturato e conseguito utili complessivi per circa 1 milione e 800 mila euro, raggiungendo l’obiettivo di garantire l’autonomia dell’Altotevere nella gestione dei rifiuti, con la realizzazione degli impianti per il trattamento di organico e indifferenziato nel Polo di Belladanza, attraverso l’acquisizione dello stabilimento di Montecastelli per il trattamento di carta, plastica e legno.

Tutti i sindaci presenti – c’erano anche Montone, Monte Santa Maria e San Giustino – hanno ringraziato Goracci “per la qualità del lavoro svolto e per aver centrato, insieme al personale dell’azienda, gli obiettivi gestionali che hanno permesso a Sogepu di crescere e di diventare punto di riferimento del sistema regionale dei rifiuti“. I primi cittadini hanno espresso la propria riconoscenza per i compiti assolti anche ai sindaci revisori uscenti per raggiunti limiti di mandato, Paolo Tanzi e Anna Maria Bistarelli.