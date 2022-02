Sir – Taranto, le ultime e dove vedere il recupero di Superlega

I Block Devils senza gli indisponibili Ricci, Russo e Piccinelli, ospiti senza il libero Laurenzano

Senza gli indisponibili Colaci, Russo e Ricci, la Sir Safety Conad Perugia affronta (inizio ore 20.30) al PalaBarton la Gioiella Prisma Taranto per il recupero della quarta giornata di ritorno di Superlega.

Grbic manderà in campo inizialmente Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Mengozzi e Solè coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Piccinelli libero.

Dall’altra parte della rete Di Pinto dovrebbe essere ancora costretto a rinunciare al libero Laurenzano. Per il resto tutti a disposizione con probabile 6+1 iniziale formato da Falaschi in regia, dal campione del mondo under 21 Stefani in diagonale, da Di Martino e dall’ex bianconero Alletti centrali, dal brasiliano Joao Rafael e da Randazzo schiacciatori di posto quattro e dall’altro ex e perugino doc Pochini libero.

Dove vedere Sir – Taranto

Il match tra Perugia e Taranto sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30 con il commento di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Filippo Rinaldi.

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live alle ore 20:30 Perugia-Taranto sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Perugia-Taranto sarà trasmessa in replica giovedì 3 febbraio alle ore 14:00, alle ore 20:30 ed alle ore 23:15 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.