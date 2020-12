Sir, missione compiuta in Champions: 3-0 al Tours

La Sir supera Tours e torna a Perugia con 6 punti dalla bolla francese della Pool B di Champions League.

Dopo la bruciante sconfitta contro Civitanova Marche e la vittoria a tavolino contro i turchi di Smirne, i Block Devils hanno superato in tre set i francesi padroni di casa.

In avvio l’equilibrio iniziale è rotto da Leon, che vola in cielo per il sorpasso Sir (8-7). Sotto i colpi di Leon e capitan Atanasijevic il Tours cede 25-19, con il punto decisivo messo a segno da Plotnytrskyi.

Secondo set più equilibrato. La Sir ha però un Leon in grande spolvero, che piazza due ace. Ottima anche la fase a muro, insieme a Ricci.

I padroni di casa provano a reagire con l’ace di Ventura, ma Atanasijevic con astuzia chiude i giochi (25-22).

Dopo aver vinto i primi due set, a metà del terzo i Block Devils spingono sull’acceleratore per chiudere il match. A suonare la carica il solito Wilfredo Leon, che piazza due ace.

La Sir si porta così sul +6. Un margine che i ragazzi di Heynen mantengono senza cali di tensione.

Con Ventura in servizio il Tours prova a reagire e si porta sul -3 (15-18). A togliere il brasiliano dalla battuta ci pensa Atanasijevic con un grande attacco.

Tours ora difende bene e si riporta sul 19-21. Plotnytskyi a segno per il punto numero 22.

Sopra il muro Leon per il 20-23. I francesi però ci credono e si portano sul 22-23. Finale elettrizzante.

Plotnytskyi regala due match point alla Sir. Va bene al primo attacco, perché Tours con un’invasione concede l’ultimo punto alla Sir.

Tours – Sir Sicoma Monini Perugia 0-3

(19-15; 22-25; 22-25)

(Segue servizio completo)