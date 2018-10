Sindaco Stirati dà il benvenuto al nuovo capitano dei carabinieri Fabio Del Sette

Il sindaco Filippo Mario Stirati ha ricevuto questa mattina (mercoledì 3 ottobre), nella sede comunale, il nuovo capitano dei carabinieri Fabio Del Sette, che ha assunto il comando della compagnia di Gubbio. “Ho rivolto un saluto di benvenuto e augurato buon lavoro al Capitano Del Sette – commenta il primo cittadino – e insieme abbiamo messo a fuoco una serie di problematiche che richiedono grande collaborazione tra organismi di diversa natura nei propri ambiti, quali sicurezza, tutela dei cittadini in merito all’ordine pubblico, presidio del territorio in genere e massima collaborazione con le istituzioni e i Vigili urbani in particolare”.

Il capitano Del Sette ha dichiarato di aver ricevuto un’ottima accoglienza dalla città e di essere rimasto colpito dalla bellezza di Gubbio: “Non ero mai stato qui ma mi sento già a casa mia, e non sempre questo accade. Intendo mettermi al servizio della comunità, impegnandomi con dedizione per contribuire ad ottenere risultati laddove necessari, che possano essere a vantaggio della collettività”.

Nato a Firenze il 1 agosto 1977, laureato in Scienze della Difesa e della Sicurezza a Roma, il capitano Del Sette ha un curriculm di tutto rispetto, avendo al suo attivo il comando del NORM – Nucleo Operativo Radio Mobile di Grosseto e, prima ancora, la guida del plotone del battaglione Carabinieri Toscana, reparto dedicato ai servizi di ordine pubblico. Con tale incarico ha partecipato a numerose operazioni a livello nazionale, quali i soccorsi per il terremoto de L’Aquila del 2009, di sicurezza per il G8 e per l’emergenza rifiuti in Campania.

